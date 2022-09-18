دعوات للعشائر إلى حشد أبنائها في المسجد الأقصى

أطلق نشطاء فلسطينيون دعوات لعشائر فلسطين كافة، والقدس بشكل خاص لحشد أبنائها نحو الرباط في المسجد الأقصى المبارك لحمايته من اقتحامات المستوطنين.

النشطاء طالبوا العشائر بالعمل على تسيير حافلات من أنحاء فلسطين لنقل المصلين إلى المسجد الأقصى في ال26 و27 من الشهر الجاري.

وأوضحوا أن هذه الخطوة تأتي ردا على دعوات أطلقتها الجمعيات الاستيطانية بتسيير حافلات لنقل أنصارها للمشاركة في اقتحام واسع للمسجد الأقصى خلال رأس السنة العبرية.

وسبق أن شاركت العائلات المقدسية في عدة مشاريع للرباط في المسجد الأقصى وحث أبنائها للتواجد الدائم فيه.

وكانت الحركة الإسلامية في الداخل المحتل بدأت عام 2000م مسيرة البيارق للرباط في الأقصى، ثم تطورت لفكرة "رباط الحمائل" التي أطلقها الشيخ رائد صلاح عام 2007م، وتقوم على توزيع أيام الأسبوع على كل منطقة في القدس كي يرابط أهلها في الأقصى.

وأطلق على المشروع اسم "برنامج رباط حمائل القدس الشريف في المسجد الأقصى"، على اعتبار انه يوجد في القدس الشريف أكثر من مائة وخمسين حمولة توزع إلى مجموعات كل مجموعة تضم عشر حمائل فقط، وتقوم كل مجموعة برباط يوم واحد في كل شهر سوى أيام الجمعة والسبت.

وتعمل كل حمولة في كل مجموعة على استنفار رجالها ونسائها وكبارها وصغارها إلى المسجد الأقصى في يوم رباطها لرفد المسجد الأقصى يوميا بعشرات الآلاف صباح مساء لنصرة المسجد الأقصى.

وجاء رباط الحمائل رداً على محاولات الاحتلال هدم جزء من المسجد الأقصى وهو المعروف باسم طريق المغاربة عام 2007م، ومحاولات تحويل مسجد البراق إلى كنيس يهودي.

المصدر / فلسطين أون لاين