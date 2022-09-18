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تأهب عملياتي في (إسرائيل) بعد تهديدات حزب الله باستهداف "كاريش"

18 سبتمبر 2022 . الساعة 14:05 بتوقيت القدس
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حزب الله هدد باستهداف حقل الغاز "كاريش"

قال موقع "والا" العبري إنه بعد تهديدات الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله الأخيرة باستهداف منصة "كاريش" بالصواريخ، أرسلت (إسرائيل) بالفعل رسائل تأهب عملياتي واستعداد لأي سيناريو.

الأمين العام لحزب الله اللبناني قد صرح أمس السبت بأن استخراج سلطات الاحتلال الإسرائيلي للغاز من حقل كاريش قبل حصول لبنان على حقوقه خط أحمر، "ولذا فإن أعيننا كلها على كاريش، وصواريخنا كذلك".

وأضاف نصر الله في خطابه في ختام مسيرة في بعلبك: "لا يمكن أن نسمح باستخراج النفط والغاز من حقل كاريش قبل أن يحصل لبنان على مطالبه المحقة.. المسؤولون الصهاينة قالوا بأن الإستخراج من كاريش سيحصل في أيلول، ولكنهم أجلوا، المهم أن لا يحصل استخراج من حقل كاريش قبل حصول لبنان على مطالبه المحقّة".

وأكد "كل تهديدات العدو لا تؤثر فينا ولا تهز شعرة من لحيتنا.. نعطي الفرصة للمفاوضات، لكن أعيننا وصواريخنا على كاريش".

المصدر / فلسطين أون لاين
#تأهب عمليات في إسرائيل #تهديدات حزب الله باستهداف كاريش #حقل الغاز كاريش

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