هنية يعزّي الشابة هدى غالية باستشهاد شقيقتها

أجرى رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، الليلة الماضية اتصالًا مع هدى غالية، حيث قدّم لها التعازي باستشهاد شقيقتها أمينة غالية متأثرة بإصابتها على إثر استهدافهم بقذيفة إسرائيلية عام 2006 مع عائلتها التي ارتقى معظم أفرادها على شاطئ بحر غزة.

ونقل رئيس الحركة تعازيه للأسرة الكريمة والعائلة المجاهدة، سائلًا المولى عز وجل أن يُلحق الشهيدة أمينة بأسرتها وشهداء شعبنا الفلسطيني في الجنة، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان وحسن العزاء.

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يُذكر أنه في نهار يوم الجمعة بتاريخ 9 حزيران/ يونيو 2006، قامت مدفعية الاحتلال وزوارقه الحربية بإلقاء ثماني قذائف على شاطئ بيت لاهيا شمالي غزة، من ضمنها قذيفتان استهدفتا العائلة، وقد وثق مصور تلفزيوني تفاصيل المجزرة، حيث ظهرت هدى ذات العشر سنوات آنذاك وهي تصرخ: "بابا.. بابا وارتمت على جثة والدها".

المصدر / فلسطين أون لاين