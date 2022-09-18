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أحكام بالإعدام والمؤبد في قضايا قتل ومخدرات بغزة

18 سبتمبر 2022 . الساعة 12:37 بتوقيت القدس
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أحكام بالإعدام والمؤبد على مرتكبي قضايا قتل والاتجار بالمخدرات في غزة

أصدرت هيئة الجنايات الكبرى في قطاع غزة بالإعدام شنقًا حتى الموت للمتهم (س/ب) وذلك عن التهم المسندة إليه في لائحة الاتهام المقدمة بحقه من النيابة العامة في قضية قتل المغدور (إبراهيم جابر أبو بركة).

وكان المتهم بحمل أداة مؤذية من نوع "بلطة" مستخدمًا إياها في الاعتداء على المجني عليه، متسببًا له بالإصابات البليغة التي أودت بحياته، وكان ذلك بقصد منه وبوجه غير مشروع ومخالف لأحكام القانون.

ودانت ذات الهيئة بمعاقبة المدان (ع/ع) بالسجن المؤبد وغرامة مالية وقدرها (20,000) عشرون ألف دينار أردني، أو الحبس بدلًا منها عما أسند إليه من تهم وهي حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار وبقصد التعاطي وذلك استنادًا لمواد القانون الفلسطيني.

وحكمت ذات الهيئة بمعاقبة المدان الثاني (أ/أ) بالسجن المؤبد وغرامة مالية قدرها (20,000) عشرون ألف دينار أردني، بتهمة حيازة مواد مخدرة، من نوع حشيش بقصد الاتجار استنادًا لمواد قانون المخدرات والمؤثرات العقلية الفلسطيني رقم (7) لسنة 2013م.

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وفي قضية ثالثة حكمت المحكمة بمعاقبة المدان (إ/ه) بالحبس مدة (15) سنة مع النفاذ تخصم منها مدة توقيفه عن جميع التهم ومصادرة المضبوطات.

حيث حاول المتهم بإزهاق روح زوجته المجني عليها من خلال ضربها علة رأسها بواسطة بلطة حديد، مما تسبب لها جرح قطعي عميق مع انفصال كامل لمفصل السبابة لليد اليمنى وجرح قطعي على كف اليد مع كسر كامل متهتك للعظمة الرابعة والخامسة مع الأوتار، كما هو موضح بالتقرير الطبي قاصدًا بذلك إزهاق روحها بوجه غير مشروع ومخالف للقانون ومصادرة أدوات الجريمة استنادا لقانون العقوبات الفلسطيني لسنة 1936م.

وجاءت الأحكام بعد عدة جلسات وتقديم للنيابة العامة كامل البينات واتخاذ الإجراء القانوني اللازم بعد إتاحة الفرص وإعطاء المتهمين حقهم في الدفاع وسماع مرافعات المحامين.

المصدر / فلسطين أون لاين
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