موعد ديربي العاصمة بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد والقنوات الناقلة لها

محمد إسماعيل

ينتظر محبو كرة القدم الإسبانية اليوم أمسية كروية من العيار الثقيل بين نادي ريال مدريد و نادي أتلتيكو مدريد في ما يسمى بديربي العاصمة الإسبانية (مدريد).

حيث يستضيف نادي أتلتيكو مدريد جاره اللدود نادي ريال مدريد، مساء اليوم الأحد، بملعبه (واندا ميتروبوليتانو)، في قمة مباريات الجولة السادسة من الدوري الإسباني (الليغا) 2022-2023.

غيابات ديربي العاصمة مدريد اليوم

وشهدت قائمة أتلتيكو مدريد لمباراة الديربي غيابات كبيرة ضمت كلا من خوسيه ماريا خيمينيز، ستيفان سافيتش، سيرخيو ريغيلون، توماس ليمار وبينما شهدت قائمة ريال مدريد غياب أبرز نجومه كريم بنزيما ولوكاس فاسكيز، ويُعد غياب نجم الريال كريم بنزيما الركيزة الرئيسية في الفريق مشكلة كبيرة للمدير الفني كارلو أنشيلوتي من حيث تعوضيه.

موعد مبارة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد اليوم

تنطلق المباراة المرتقبة بين قطبي العاصة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية (مكة المكرمة) وفلسطين (القدس الشريف) والساعة التاسعة بتوقيت مصر (القاهرة) وفي تمام الساعة الثامنة بتوقيت المغرب والجزيرة وتونس، ويسعى أتليتكو إلى مواصلة انتصاراته الدورية والذي يحتل أتلتيكو مدريد المرتبة السابعة، بـ10 نقاط ، بينما يطمح الريال إلى استعادة الصدارة بعد فوزه بجميع مبارياته الخمس السابقة وبرصيد 15 نقطة، من خصمه اللدود برشلونة بعد فوزه أمس على إلتشي.

القنوات الناقلة لمباراة الريال وأتلتيكو مدريد اليوم

يذاع اليوم ديربي العاصمة الإسبانية (مدريد) بين الريال وأتلتيكو مدريد عبر قناة "بي إن سبورت بريميوم HD1" وقناة " بي إن سبورت HD1" وقناة "بي إن سبورت الإنجليزية والفرنسية" بصوت المعلّق التونسي عصام الشوالي.

تشكيلة فريقي ديربي العاصمة

التشكيلة المتوقعة لنادي ريال مدريد اليوم حسب "ماركا":

حراسة المرمى: كورتوا.

خط الدفاع: كارفاخال، ألابا، ميندي وروديجر.

خط الوسط: مودريتش، ، تشواميني، كورس.

خط الهجوم: رودريغو، فينيسيوس جونيو، فالفيردي.

التشكيلة المتوقعة لنادي أتليتكو مدريد اليوم:

حراسة المرمى: أوبلاك

الدفاع: رينيلدو – فيتسل - فيليبي

الوسط: مولينا – لورنتي – كوكي - رودريغو دي بول - كاراسكو

الهجوم: موراتا – جواو فيليكس

المصدر / فلسطين أون لاين