وظائف شاغرة في شركة للصرافة والحوالات المالية بمدينة غزة

إعلان توظيف صادر عن شركة الدانا للصرافة والحوالات المالية تعلن فيه عن حاجتها (لمحاسب/ـة - موظف كاشير) وفقاً لما يلي:
1- مطلوب محاسب أو محاسبة بدوام كامل من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثامنة مساءً، على أن يكون حاصل على بكالوريوس محاسبة ولديه/ـا خبرة سابقة في العمل .
2- مطلوب موظف كاشير بدوام من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الرابعة مساءً ويشترط ان يكون لديه الخبرة السابقة في هذا المجال.
متطلبات الوظيفة:
- ان يكون حاصل على شهادة جامعية معترف بها تخصص محاسبة.
- ان يكون لديه خبرة في مجال المحاسبة.
- القدرة على العمل ضمن فريق وتحمل الضغط.
- يفضل ان يكون من سكان مدينة غزة.
طريقة التسجيل:
- على الراغبين للتقدم لهذه الوظيفة التواصل عبر الواتس اب :
WhatsApp: https://wa.me/972599764760
- ملاحظة/ آخر موعد لتقديم الطلبات يوم الخميس الموافق 22.09.2022 .
- العنوان : مدينة غزة - شـــــــارع الشهــــــداء - مقابل برج فلسطين .