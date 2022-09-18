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وظائف شاغرة في شركة للصرافة والحوالات المالية بمدينة غزة

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وظائف شاغرة في شركة للصرافة والحوالات المالية بمدينة غزة

18 سبتمبر 2022 . الساعة 14:04 بتوقيت القدس
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وظائف شاغرة وفرص عمل في غزة - Gaza Recruiters وظائف فلسطين.jpeg

إعلان توظيف صادر عن شركة الدانا للصرافة والحوالات المالية تعلن فيه عن حاجتها (لمحاسب/ـة - موظف كاشير) وفقاً لما يلي:

1- مطلوب محاسب أو محاسبة بدوام كامل من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثامنة مساءً، على أن يكون حاصل على بكالوريوس محاسبة ولديه/ـا خبرة سابقة في العمل .

2- مطلوب موظف كاشير بدوام من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الرابعة مساءً ويشترط ان يكون لديه الخبرة السابقة في هذا المجال.

متطلبات الوظيفة:

- ان يكون حاصل على شهادة جامعية معترف بها تخصص محاسبة.

- ان يكون لديه خبرة في مجال المحاسبة.

- القدرة على العمل ضمن فريق وتحمل الضغط.

- يفضل ان يكون من سكان مدينة غزة.

طريقة التسجيل:

- على الراغبين للتقدم لهذه الوظيفة التواصل عبر الواتس اب :

WhatsApp: https://wa.me/972599764760

- ملاحظة/ آخر موعد لتقديم الطلبات يوم الخميس الموافق 22.09.2022 .

- العنوان : مدينة غزة -  شـــــــارع الشهــــــداء - مقابل برج فلسطين .

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