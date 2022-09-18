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مطلوب موظفة إدارية للعمل بشركة تجارية بمدينة غزة

18 سبتمبر 2022 . الساعة 12:01 بتوقيت القدس
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وظائف شاغرة وفرص عمل في غزة - Gaza Recruiters وظائف فلسطين.jpeg

إعلان توظيف صادر عن شركة ايكو فرندلي التجارية للمصاعد الكهربائية والتجارة العامة تعلن فيه عن حاجتها لموظفة إدارية للعمل بالشركة.

شروط التسجيل:

- التفرغ التام غير مرتبطة بأي عمل آخر .

- أن يكون لديها الخبرة والكفاءة في العمل كموظفة بالأعمال الإدارية والمكتبية والشهادة الجامعية بنفس التخصص .

- أن تمتلك خبرة ومهارة في فن الطباعة ومحترفة في استخدام برامج الكمبيوتر وخبرة عملية مع المعدات المكتبية مثل ( الماسحات الضوئية والطابعات ) مع امتلاك المهارات التنظيمية و فن إدارة الوقت وترتيب وتحديد  المهام الإدارية .

-ترتيب ملفات الشركة والمخازن وعمل ما يلزم .

-ترتيب مهام الموظفين والحضور والغياب والمتابعة والتدقيق .

-الإلتزام بمواعيد وقوانين ولوائح العمل.

- أن تمتلك مهارات الإتصال الكتابية واللفظية .

- أن تمتلك مهارات حسابية .

-أن تكون حسنة المظهر .

-سكان مدينة غزة

طريقة التسجيل :

- من تجد في نفسها الكفاءة عليها ارسال السيرة الذاتية للشركة على الواتس رقم

00972599484815

- العنوان: غزة شارع الشهداء .. عمارة ساقلا .. الطابق الرابع

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