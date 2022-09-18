مطلوب موظفة إدارية للعمل بشركة تجارية بمدينة غزة

إعلان توظيف صادر عن شركة ايكو فرندلي التجارية للمصاعد الكهربائية والتجارة العامة تعلن فيه عن حاجتها لموظفة إدارية للعمل بالشركة.
شروط التسجيل:
- التفرغ التام غير مرتبطة بأي عمل آخر .
- أن يكون لديها الخبرة والكفاءة في العمل كموظفة بالأعمال الإدارية والمكتبية والشهادة الجامعية بنفس التخصص .
- أن تمتلك خبرة ومهارة في فن الطباعة ومحترفة في استخدام برامج الكمبيوتر وخبرة عملية مع المعدات المكتبية مثل ( الماسحات الضوئية والطابعات ) مع امتلاك المهارات التنظيمية و فن إدارة الوقت وترتيب وتحديد المهام الإدارية .
-ترتيب ملفات الشركة والمخازن وعمل ما يلزم .
-ترتيب مهام الموظفين والحضور والغياب والمتابعة والتدقيق .
-الإلتزام بمواعيد وقوانين ولوائح العمل.
- أن تمتلك مهارات الإتصال الكتابية واللفظية .
- أن تمتلك مهارات حسابية .
-أن تكون حسنة المظهر .
-سكان مدينة غزة
طريقة التسجيل :
- من تجد في نفسها الكفاءة عليها ارسال السيرة الذاتية للشركة على الواتس رقم
00972599484815
- العنوان: غزة شارع الشهداء .. عمارة ساقلا .. الطابق الرابع