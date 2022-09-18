فلسطين تواجه لاوس لتخفيف وطأة الخسارة الثقيلة أمام اليابان

غزة/وائل الحلبي:

يختتم المنتخب الفلسطيني مشواره في تصفيات كأس آسيا تحت 20 سنة بمواجهة منتخب لاوس، في المباراة التي تجمعهما اليوم في الجولة الرابعة والأخيرة بالتصفيات، حيث ستقام الساعة الثالثة بتوقيت فلسطين.

منتخب الشباب يدخل المباراة محملا بالكثير من الضغوط بعد الخسارة الثقيلة التي تلقاها على يد اليابان أول أمس بنتيجة 8-0، والتي أفقدته حظوظه في المنافسة على الصعود.

وحافظ منتخب اليابان على صدارة ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط، مقابل 7 نقاط لمنتخب اليمني صاحب المركز الثاني والذي فاز على غوام أول أمس بنتيجة 10-1، وتوقف رصيد منتخب فلسطين عند 4 نقاط في المركز الثالث، ولاوس في المركز الرابع برصيد 3 نقاط، وغوام تتذيل المجموعة في المركز الخامس بدون رصيد من النقاط.

يدرك منتخب الشباب أن مباراته لن تغير من واقع المنافسة خاصة بعدما انحصرت المنافسة على صدارة المجموعة بين اليابان واليمن اللذان يلتقيان اليوم، لكن يريد فدائي الشباب تحقيق الفوز بنتيجة تخفف من وطأة الخسارة القاسية أمام اليابان.

ويغيب المدافع عمرو رزق عن مباراة المنتخب أمام لاوس بعد حصوله على البطاقة الحمراء في اللقاء الماضي.

خسارة ثقيلة

وكان المنتخب تلقى خسارة قاسية من نظيره الياباني بثمانية أهداف نظيفة، ليفقد بذلك حظوظه في المنافسة على الصعود لكأس آسيا، خاصة بعد الفوز الكبير لمنتخب اليمن على غوام بنتيجة 10-1.

وحافظ منتخب اليابان على صدارة ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط، مقابل 7 نقاط لمنتخب اليمني صاحب المركز الثاني، وتوقف رصيد منتخب فلسطين عند 4 نقاط في المركز الثالث، ولاوس في المركز الرابع برصيد 3 نقاط، وغوام تتذيل المجموعة في المركز الخامس بدون رصيد من النقاط.