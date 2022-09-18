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الإعلان عن موعد إجراء القرعة العلنية لقرض الزواج

18 سبتمبر 2022 . الساعة 10:50 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

أعلن صندوق دعم الشباب الفلسطيني بالهيئة العامة للشباب والثقافة، عن موعد إجراء القرعة العلنية لاختيار المستفيدين من الدورة الحالية للقرض الحسن للزواج.

وقال مدير الصندوق علاء الباز في تصريح صحفي، اليوم الأحد: إن "القرعة العلنية ستجرى غدًا الإثنين الموافق 19/9/2022م عند الساعة العاشرة صباحًا في منتجع الشاليهات القاعة الملكية".

وذكر أن عدد المسجلين للاستفادة من الدورة الحالية للقرض بلغ 1737 شابًا من المقبلين على الزواج، مشيراً إلى أنه سيجري سحب القرعة لاختيار 250 شابًا، تأكيدًا على مبدأ النزاهة والشفافية في اختيار المستفيدين.

وأوضح الباز أن المستفيد يحصل على قرض حسن بقيمة 2000 دولار يسدد بشكل ميسر شهريًا بقيمة 50 دولارًا بدون فائدة مالية.

وأكد الباز أن إدارة الصندوق تسعى جاهدة لتوفير الدعم والموازنات المالية اللازمة للارتقاء بالخدمات التي يقدمها الصندوق للشباب الفلسطيني وتوسيع قاعدة المستفيدين في البرامج كافّة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#قرض الزواج #صندوق الشباب #قرعة علنية

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