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"حماس": نقدر عالياً موقف "النقابة الوطنية للقضاة في الجزائر"

18 سبتمبر 2022 . الساعة 10:35 بتوقيت القدس
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حازم قاسم المتحدث باسم حركة "حماس" (أرشيف)

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، تقديرها العالي لموقف "النقابة الوطنية للقضاة في الجزائر" والتي رفضت المشاركة في اجتماع الاتحاد الدولي للقضاة بسبب عقده في الداخل الفلسطيني المحتل منذ عام 1948م.

وقال حازم قاسم الناطق باسم الحركة، في بيان مقتضب: إن "هذا الموقف الذي ينسجم مع الالتزام الجزائري الشعبي والرسمي، الدائم بالقضية الفلسطينية ونهجها العروبي ودعمها لنضال شعبنا ورفضها التطبيع مع الاحتلال.

يُذكر أن نقابة القضاة الجزائرية، أعلنت أمس السبت، مقاطعتها لاجتماع الاتحاد الدولي للقضاة المقرر عقده في (تل أبيب)، "انسجاما مع الموقف الرسمي الرافض للتطبيع وتضمانا مع الفلسطينيين".

وقالت النقابة -في بيان أصدرته- بأنه: "على إثر الدعوة الموجهة إلى النقابة الوطنية للقضاة من قبل الاتحاد الدولي للقضاة، لتعيين ممثليها للمشاركة في الاجتماع السنوي المزمع تنظيمه بـ(تل أبيب) في الأراضي المحتلة -في الفترة من 18 إلى 22 سبتمبر/أيلول (الجاري)، تم بصفة رسمية إبلاغ رئيس الاتحاد والمجموعة الأفريقية لنقابات القضاة بمقاطعتنا لهذا الحدث".

وأضافت النقابة: أن "ذلك إيمانا منا بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان، وانسجاما مع الموقف الرسمي والشعبي للجزائر من القضية الفلسطينية، وتضامنا منا مع الشعب الفلسطيني المضطهد".

وتعد نقابة القضاة منظمة مستقلة، وهي الممثل الوحيد للقضاة في الجزائر، حيث ترفض الجزائر التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، وتدعو إلى إنهاء الاحتلال وقيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشريف.

وسبق أن انتقد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ما أسماه "الهرولة نحو التطبيع"، مؤكدا أن الجزائر لن تنساق نحوه.

المصدر / فلسطين أون لاين
#حماس #حازم قاسم #النقابة الوطنية للقضاة في الجزائر #الاتحاد الدولي للقضاة

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