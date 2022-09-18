"القدس الدولية" تدعو للنفير وشدّ الرحال للأقصى

دعت مؤسسة القدس الدولية في فلسطين المقدسيين للنفير العام وشد الرحال للمسجد الأقصى للتصدي لاقتحامات المستوطنين له.

وأكد رئيس المؤسسة الدكتور أحمد أبو حلبية إن مواسم "الأعياد اليهودية" (رأس السنة العبرية"، "عيد الغفران"، "عيد العرش") أصبحت احتفالات عدوانية يقوم بها المستوطنون اليهود باستباحة المسجد الأقصى وبتنفيذ مسيرات استفزازية في البلدة القديمة ويعتدون على المواطنين وممتلكاتهم والتجار ومحلاتهم وأرزاقهم وكل من يصادفهم من المارة من غير اليهود بالضرب والشتائم.

وأكد أبو حلبية في بيان له، وصل "فلسطين أون لاين" أن الأخطر هو ما يتعرض له المسجد الأقصى في هذا التوقيت وما هو مخطط لتنفيذه فيه من قبل سلطات الاحتلال والجماعات الدينية الاستيطانية هذا العام، حيث تنفيذ الطقوس الدينية من ترتيل العبارات التلمودية وما يسمونه بـ"السجود الملحمي" والنفخ في البوق وتقديم "قربان الغفران" و"قرابين العرش" النباتية.

وقال: التنافس الانتخابي بين الأحزاب في الكيان الإسرائيلي هذا العام سيشكّل حافزًا للسياسيين في دولة الاحتلال للمزايدات فيما بينهم لكسب ود الجماعات اليهودية الدينية والجمهور "الإسرائيلي" الذي يزداد تطرفاً يوماً بعد يوم ضد "الأقصى" لصالح تغير الوضع القائم وتقاسم المسجد بين المسلمين واليهود ومن ثم إقامة الهيكل المزعوم.

وأضاف أن كل هذا يحدث في ظل إحباط تعاني منه الجماهير العربية والإسلامية واستسلام رسمي من حكوماتها لما يحدث في فلسطين والقدس وشعور بالعجز عن القيام بأي دورٍ مساند للدفاع عن القدس وأهلها ومقدساتها.

ودعا لهبةٍ جماهريةٍ نصرةً للمسجد الأقصى تستمر طيلة فترة الأعياد، وناشد كل من يستطيع الوصول للمسجد الأقصى من أهل القدس والأراضي المحتلة منذ العام 1948، لشد الرحال إليه والتصدي لاقتحامه ومن يُمنع من دخوله للصلاة خارج الأسوار أو في أقرب نقطة للمسجد الأقصى يستطيع الصلاة فيها.

وحثّ على إعادة تفعيل مصاطب العلم وحلقات التدارس في ساحات الأقصى والتي تعد سلاحاً ناجحاً في مواجهة مخططات السيطرة عليه عوضاً عن كونها من أفضل العبادات التي يُبتغى منها أجر الصلاة والذكر والجهاد والرباط في ثغر من أهم الثغور في بلاد المسلمين.

ودعا أبو حلبية الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة لتنظيم المسيرات والفعاليات الداعمة للأقصى والالتحام والمواجهة في نقاط التماس والطرق التي يسلكاها جنود الاحتلال وقطعان المستوطنين.

كما ودعا الشعوب في المحيط العربي والعمق الإسلامي لإقامة الفعاليات وتنظم المسيرات وتقديم الدعم المطلوب لنصرة القدس وأهلها ومقدساتها.

وطالب المجتمع الدولي ومؤسساته القطرية ومنظماته العالمية للاستيقاظ من حالة العجز واللامبالاة تجاه القضية الفلسطينية ولعب دورٍ عادلٍ ومناصرٍ للحقوق الفلسطينية ومن ضمنها احترام أماكنه المقدسة وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك.

ومواعيد الاحتفال "بالأعياد اليهودية" هذا العام هي: عيد "رأس السنة العبرية" الإثنين والثلاثاء 26 و27 من شهر أيلول/سبتمبر الجاري، وعيد "يوم الغفران" يوم الأربعاء 5 تشرين الأول القادم (ومن المتوقع أن يتم اقتحام الأقصى بكثافة في اليوم التالي الخميس 6 تشرين الأول القادم، كون يوم الأربعاء يكون يوم صوم ولا تنشط فيه الحركة)، وعيد "العرش" من يوم الإثنين حتى الإثنين 10 إلى 17 تشرين الأول القادم.

المصدر / فلسطين أون لاين