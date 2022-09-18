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متطرفون يقتحمون "الأقصى" بحراسة مشددة

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بالفيديو متطرفون يقتحمون "الأقصى" بحراسة مشددة

18 سبتمبر 2022 . الساعة 09:47 بتوقيت القدس
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مستوطنون متطرفون يقتحمون المسجد الأقصى

اقتحم متطرفون يهود، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، وسط حراسة مشددة من قبل قوات الاحتلال.

ووفق مصادر مقدسية فإن عشرات المستوطنين اقتحموا "الأقصى" على مجموعات، وعلى فترات متباعدة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، قبل أن يغادروه من جهة باب السلسلة كالمعتاد.

والاقتحامات للمسجد الأقصى تتم بشكل يومي؛ ما عدا الجمعة والسبت، وخلال فترتين صباحية ومسائية (بعد صلاة الظهر) ولمدة أربع ساعات ونصف الساعة (إجمالية).

وتقوم قوات الاحتلال بين الفينة والأخرى بإبعاد مرابطين ومرابطات عن المسجد الأقصى لحجج واهية، بهدف تفريغه من أهله ومرابطيه وإفساح المجال للمستوطنين كي يعيثوا فيه فساداً.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#قوات الاحتلال #اقتحام الأقصى #متطرفون

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