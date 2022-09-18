70 إفريقيًا يهاجمون عائلة جزائرية بالسيوف والمولوتوف

أصيب 4 مواطنين جزائريين، بضربات السيوف، والحرق، بعد اعتداء عشرات الرعايا الأفارقة على عائلة جزائرية في مدينة سكيكدة بالجزائر.

ووفقا لوسائل إعلام جزائرية، فقد استقبلت إحدى المستشفيات بالمدينة، 4 مصابين من عائلة واحدة، على إثر تعرضهم إلى اعتداء من عشرات الرعايا الأفارقة في قرية تابعة لسكيكدة.

ونشبت الخلافات بين الطرفين بسبب قطعة أرض زراعية، بعدما تعرضت العائلة الجزائرية لعمليات سرقة متتالية من قبل الرعايا الأفارقة، وفقا للصحيفة.

صحيفة "الخبر" الجزائرية أشارت إلى أن "الأفارقة مهاجرون غير شرعيين"، وحاولوا الاستيلاء على قطعة الأرض المملوكة للعائلة بـ"القوة".

وبحسب رب العائلة، فإن الأفارقة أرادوا العيش والمبيت على أرض زراعية ملك له، مع إقامتهم "غير الشرعية" بالغابة المحاذية للقرية، وفقا لموقع "الشروق".

واعتدى 70 أفريقيا على العائلة، وكانوا "مدججين بمختلف الأسلحة البيضاء"، واستعملوا سيوفا وعصيا حديدية وحتى زجاجات حارقة "مولوتوف".

وأصيب رب العائلة وابنه وابن أخيه وأحد العمال في المزرعة من جرّاء الاعتداء الذي لم يتوقف حتى تدخل سكان القرية لفض الاشتباك.

المصدر / وكالات