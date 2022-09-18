بعد تكتّمه لأسبوع.. الاحتلال يكشف عن عملية إطلاق نار في الجلمة

بعد أن تكتم الاحتلال على حدوثها، كشفت وسائل إعلام عبرية، صباح اليوم الأحد، عن عملية إطلاق نار من المقاومة الفلسطينية على قرب حاجز الجلمة شمال محافظة جنين، بالضفة الغربية.

ووفق "إذاعة الجيش"، فإن العملية لم يتم الإفصاح عنها، وجرت الأحد الماضي، حيث تعرض جنود للاحتلال الإسرائيلي لإطلاق نار بينما كانوا في دورية روتينية بسيارة كيا بيكانتو على طول خط التماس، بالقرب من حاجز الجلمة.

وأضافت الإذاعة: "لحسن الحظ، انتهى الحادث دون وقوع إصابات. الجيش لسبب ما، لم يبلغ الجمهور بالحادثة".

وكانت قوات الاحتلال أغلقت الحاجز بعد ساعات من مقتل ضابط إسرائيلي برصاص الشابين أحمد، وعبد الرحمن عابد من سكان كفر دان بعد أن خاضا اشتباكًا مع قوات الاحتلال واستشهدا على إثره منذ أيام.

وقررت مساء أمس السبت، إعادة فتح حاجز الجلمة شمال جنين بعد إغلاق استمر نحو أيام.

والحاجز المقام على أراضي قرية الجلمة الحدودية المعبر الوحيد لأهالي جنين وعمالها للداخل، والشريان الاقتصادي والتجاري للمحافظة التي نعتمد في اقتصادها على حركة تسوق فلسطينيي الداخل.

المصدر / فلسطين أون لاين