ترامب: ملأت الاحتياطيات وبايدن يستخدمها

قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إن خليفته جو بايدن، يستنزف احتياطي النفط الاستراتيجي للبلاد، في محاولة لخفض أسعار الوقود قدر الإمكان قبل انتخابات الخريف.

وتوقع ترامب أن تسجل أسعار البنزين زيادة حادة مع نهاية الحملة الانتخابية.

وقال: "لقد ملأت أنا هذه الاحتياطيات الاستراتيجية... التي لم يتم تجديدها منذ سنوات. لقد فعلت ذلك بالسعر المناسب عندما كانت الأسعار عند أدنى مستوى لها على الإطلاق. ملأتها، وهو (بايدن) يستخدمها لخفض الأسعار بقدر ما يستطيع قبل الانتخابات".

وأضاف ترامب: "بعد الانتخابات مباشرة ستتضاعف الأسعار وتكون أعلى مما يمكن أن يتخيله أي شخص"، مشيرا إلى أن احتياطي النفط الاستراتيجي مخصص للحرب وليس للانتخابات.

ولجأ البيت الأبيض مؤخرا إلى تدخلات غير مسبوقة لخفض أسعار السلع الأساسية، وتمكن من خفض سعر البنزين قليلا، خلال الثلاثة أشهر الماضية، ويبلغ متوسطه الآن 3.68 دولار للغالون، بانخفاض 1.33 دولار عن ذروته في يونيو.

وانخفضت مخزونات النفط الخام في احتياطيات الطوارئ للولايات المتحدة إلى 434.1 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ 1984، أي في نحو 38 عاما، وفقا لبيانات وزارة الطاقة الأمريكية.

المصدر / وكالات