تجنب هذه العادات التي تضر بصحة كبدك

الكبد هي عضو بالغ الحيوية والأهمية لجسمك. فهي تؤدي أكثر من 500 وظيفة حيوية للجسم يومياً من دون انقطاع. لذا، فإن العناية بها أمر ضروري للصحة العامة. تؤدي الكبد واجبات مهمة، مثل التخلص من النفايات، والحفاظ على مستويات السكر في الدم، وتنظيم تخثر الدم، وغير ذلك. يحذر موقع «إيت ذيس» من 6 عادات تُلحق الضرر بها، ومن ثم عليك تجنبها لكي تؤدي وظائفها بنجاح:

1 - شرب الكثير من الصودا

يقول الدكتور أنطوني بوبولو الرئيس الطبي في مركز ريكس الطبي إن «الإفراط في استهلاك الصودا يمكن أن يتسبب في تلف الكبد».

2 - سوء التغذية

تذكرنا كينسغلي أيضاً بأن خبراء الصحة يحضون على عادات الأكل الصحية والتغذية المتوازنة، وذلك لأن الكثير من الطعام الخاطئ يمكن أن يجهد الكبد، مما يدفعها إلى تخزين الدهون الزائدة، مما يؤدي إلى التهاب الكبد وتلف خلاياها.

3 - تناول الكثير من المكملات الغذائية

قد تكون لبعض المكملات الغذائية آثار جانبية سلبية، مثل الإمساك، وغير ذلك. لذا، ينبغي الامتناع عن تناول المكملات الغذائية غير الضرورية، لأنها تعرض الكبد لضغوط لا داعي لها.

4 - الإفراط في استخدام الأدوية

تشرح خبيرة الصحة كريستين كينسغلي أن استهلاك الكثير من المسكنات هو أحد أسرع الطرق لإلحاق الضرر بالكبد.

5 - قلة النوم

السهر لساعات متأخرة من الليل لفترات طويلة له الكثير من العواقب الضارة على الصحة، ومنها ارتفاع الضغط على الكبد.

6 - الخمول البدن

يؤدي نمط الحياة غير النشط إلى الإصابة بمرض الدهون الكبدية والتهاب وتليف الكبد. إن إيجاد توازن بين الجلوس والراحة مقابل النشاط البدني أمر أساسي، لأن النشاط البدني يوفر إنزيمات مصل الكبد المحسّنة التي تحافظ بشكل أساسي على صحتها.

المصدر / وكالات