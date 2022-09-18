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الطقس: توالي انخفاض درجات الحرارة

18 سبتمبر 2022 . الساعة 08:17 بتوقيت القدس
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ميناء غزة (أرشيف)

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الأحد، غائما جزئيا الى صاف، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة: يكون الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية، لطيفا في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو، يوم غدٍ الاثنين، غائما جزئيا، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الثلاثاء، يكون الجو غائما جزئيا، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح اقل من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

كما يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، الأربعاء المقبل، لتصبح اقل من معدلها السنوي العام بحدود أربع درجات مئوية، ويحتمل في ساعات الصباح الباكر سقوط زخات خفيفة متفرقة من الامطار على بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الطقس

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