الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات بالضفة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، حملة اعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، طالت عدداً من الشبان والأسرى المحررين.

وأفادت مصادر محلية، بأنّ قوات الاحتلال اعتقلت القيادي في حركة الجهاد الإسلامي جمعة التايه بعد اقتحام منزله في مدينة البيرة وسط الضفة.

كما اعتقلت المحرر عبد الرحمن الجليس بعد مداهمة منزله والعبث بمحتوياته خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم الجلزون شمال رام الله وسط الضفة.

وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال محمد صايل السعدي، ووسيم سعد السعدي من بلدة السيلة الحارثية شمالي المدينة.

وذكر مصادر إعلامية، باقتحام قوات الاحتلال عدة مناطق بالضفة، حيث طال الاقتحام بلدة جماعين جنوب نابلس شمال الضفة الغربية.

وأفادت المصادر، أن قوات الاحتلال داهمت عدة منازل في جماعين، قبل أن تنسحب إلى أطراف البلدة.

كذلك سلمت قوات الاحتلال عددًا من الشبان بلاغات لمراجعة المخابرات أثناء اقتحامها بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.

المصدر / فلسطين أون لاين