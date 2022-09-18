اليابان على موعد مع إعصار خطير جدا

نبهت السلطات اليابانية نحو مليوني شخص، السبت، إلى ضرورة البحث عن ملاجئ قبل وصول الإعصار "نانمادول"، وفق ما ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (ان اتش كيه)، وهي من المرات النادرة التي تصدر فيها وكالة الأرصاد الجوية "تحذيرا خاصا" من هذا النوع.

وقالت "ان اتش كيه" التي تجمع التنبيهات الصادرة عن السلطات المحلية إن تعليمات الإخلاء من المستوى الرابع، ثاني أعلى مستوى، كانت سارية للسكان في كاغوشيما وكوماموتو وميازاكي في منطقة كيوشو الجنوبية.

تأتي الخطوة في الوقت الذي أصدرت فيه وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أعلى حالة تأهب في منطقة كاغوشيما، وهو تحذير يأتي عندما تتوقع الوكالة ظروفا مناخية لم تشهدها البلاد إلا مرة واحدة مدى عقود.

وهذا أول تحذير خاص مرتبط بالإعصار يتم إصداره خارج منطقة أوكيناوا منذ بدء العمل بالنظام الحالي عام 2013.

ويؤدي الإعصار "نانمادول" إلى هبوب رياح تصل سرعتها إلى 270 كلم في الساعة، وتم تصنيفه السبت على أنه عاصفة "عنيفة"، وهو أعلى مستوى على مقياس الهيئة.

وبعد الظهر، بدأ يقترب من جزيرة مينامي دايتو النائية، الواقعة على بعد 400 كلم شرق جزيرة أوكيناوا.

ويتوقع أن تقترب العاصفة أو تصل إلى البر اليوم الأحد في منطقة كاغوشيما في جنوب كيوشو، لتتّجه شمالا في اليوم التالي قبل تحرّكها باتّجاه جزيرة اليابان الرئيسية.

وقال رئيس وحدة توقعات الطقس في وكالة الأرصاد الجوية اليابانية ريوتا كورورا للصحافيين "هناك مخاطر من عواصف غير مسبوقة وأمواج عاتية وأمطار قياسية".

وأضاف كورورا للصحافيين "ستكون الرياح شديدة للغاية إلى حد أن بعض المنازل ستنهار"، محذرا من فيضانات وانهيارات أرضية.

ونبه في مؤتمر صحفي في وقت متأخر ليلا "الرجاء الانتقال إلى مبان متينة قبل أن تبدأ الرياح العاتية بالهبوب، والابتعاد من النوافذ حتى داخل المباني الصلبة".

وصدر بالفعل "أمر" بالإخلاء (وهو المستوى الثاني ضمن مقياس من خمس درجات) لـ330 ألف شخص يقطنون كاغوشيما، بينما حضت السلطات السكان على الانتقال إلى مراكز الإيواء أو سكن بديل قبل إصدار دعوة من أعلى مستوى.

وتحذيرات الإخلاء غير ملزمة في اليابان وسبق للسلطات أن واجهت صعوبات في الماضي في إقناع السكان بالتوجّه إلى مراكز الإيواء بالسرعة الكافية.

المصدر / وكالات