تصريح الكابتن نعيم السويركي بعد الفوز على بيت حانون

غزة/ فلسطين أون لاين :

أشاد نعيم السويركي، المدير الفني لفريق اتحاد الشجاعية، بالأداء والروح العالية التي أدى بها فريقه مباراته، امام اتحاد بيت حانون الرياضي. وتمكن الشجاعية من الفوز على بيت حانون (3-1)، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط من انتصارين.

وقال السويركي في تصريحات متلفزة له "الشجاعية بمن حضر"، وهذا ما أكدت للاعبين، بأننا كوصيف للدوري في آخر موسمين، سنلعب أي لقاء بالموجود، هذا حدث مع الفريق في مباراته الأولى أمام شباب خانيونس، التي فاز بها الفريق وسط غيابات كبيرة سواء بسبب الإيقاف أو الإصابات التي يعاني منها الفريق.

وأضاف "في مباراة بيت حانون، الفريق لعب مباراة طيبة، خصوصا مع عودة العديد من اللاعبين الذين غابوا عن المباراة الأولى أمثال سالم وادي وعمر العرير، والفريق برغم طرد مهاجمه يسار الصباحين، إلا أنه عاد وسجل الهدف الثالث لفريقه عبر نجمه أحمد حرارة".

ووصف هذا الفوز بـ"المهم، لأنه يمنح الفريق المزيد من الثقة للتعامل مع باقي اللقاءات، فمن المهم أن تبدأ قويا، وأن تعتلي الصدارة وتضع الضغوط على الآخرين".

وتنتظر الشجاعية مباراتين مع الفريقين الصاعدين هذا الموسم في الجولتين الثالثة والرابعة، فالفريق يحل ضيفا على شباب الزوايدة يوم السبت المقبل، فيما يستقبل خدمات النصيرات في الأول من أكتوبر/ تشرين أول المقبل.