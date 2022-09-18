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افتتاح ملعب النصيرات بعد إغلاق لسنوات

18 سبتمبر 2022 . الساعة 01:27 بتوقيت القدس
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افتتاح ملعب النصيرات
غزة/ فلسطين أون لاين :

افتتح عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، برفقة إبراهيم أبو سليم نائب رئيس اتحاد كرة القدم، وإياد المغاري رئيس بلدية النصيرات، المدينة الرياضية بالنصيرات مساء اليوم السبت، وتمت ركلة البداية في مباراة خدمات النصيرات وشباب رفح بحضور الضيوف والشخصيات إيذانا بانطلاق أول مباراة في الدوري الممتاز لكرة القدم على الملعب.

كما حضر الافتتاح وجدي جودة عضو اتحاد كرة القدم، وإدارة ناديي خدمات النصيرات وشباب رفح، وأكد عبد السلام هنية أهمية تطوير البنية التحتية وتوفير الملاعب والمرافق لخدمة القطاع الرياضي واستيعاب الشباب والجماهير، وعبر عن سعادته بافتتاح المدينة الرياضية ووعد بتقديم برامج ومشاريع تطويرية للمدينة حتى تظهر بأفضل صورة ضمن خطط المجلس الأعلى للتطوير، متمنيا أن يكون عام 2025 قد تحققت كل المشاريع التطويرية في المدينة الرياضية بالنصيرات.

بينما قدم إياد المغاري رئيس بلدية النصيرات شكره لجهود عبد السلام هنية في تطوير المدينة الرياضية وعبر عن سعادته بالحضور الجماهيري الكبير واستضافة مباريات الدوري الممتاز على الملعب، وتمنى التوفيق لأندية المحافظة الوسطى.

#افتتاح ملعب النصيرات البلدي #هنية يفتتح ملعب النصيرات

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