قوات الاحتلال تنصب عدة حواجز بالضفة وتعرقل حركة المواطنين

نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، عددا من الحواجز العسكرية في عدة مناطق بالضفة الغربية تسببت في عرقلة حركة المواطنين.

وقالت مصادر إعلامية، إن جيش الاحتلال عرقل حركة الفلسطينيين على شارع "جنين ـ حيفا"، بعد أن نصب حاجزا عسكرياً عند مدخل قرية رمانة، في محافظة جنين شمالي الضفة.

وأضافت أن "جيش الاحتلال نصب الحاجز وأعاق حركة الفلسطينيين بعد إيقاف مركباتهم والتدقيق في بطاقاتهم واستجوابهم".

وذكرت أن "قوات الجيش كثفت (ليلة الأحد) من تواجدها العسكري في محيط قرى وبلدات يعبد، عرابة، كفيرت، عانين، رمانة، زبوبا، تعنك، والحفيرة وسط تحليق لطائرة الرصد والاستكشاف في محافظة جنين".

وأشارت المصادر إلى نصب الاحتلال حاجزا عسكريا في واد الهرية بمدينة الخليل جنوبي الضفة.

وأوضحت أن "الجنود أوقفوا مركبات المواطنين على الطريق الذي يربط منطقة واد الهرية بجبل الرحمة والكرنتينا، وفتشوها وعبثوا بمحتوياتها ودققوا في البطاقات الشخصية ما تسبب بأزمة خانقة".

في سياق آخر، قال الناشط الحقوقي في منطقة الأغوار عارف دراغمة، إن قوات الاحتلال أقامت سياجا حول مساحات من أراضي "خربة إحميّر" التابعة لخربة "الفارسية" شمال شرقي الضفة، بهدف الاستيلاء عليها لصالح مشاريع استيطانية.

وذكر دراغمة في منشور عبر حسابه على الفيسبوك، أن هذه الأراضي يجري تجريفها منذ أشهر لإقامة مشاريع بنية تحتية للمستوطنين فوقها.

من جانبه، أوضح مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في طوباس والأغوار الشمالية معتز بشارات، أن هذه الأراضي سيطر عليها ما يسمى "مجلس المستوطنات" العام الماضي، وبدأ أعمال تجريف فيها منذ سبعة أشهر.

وأضاف بشارات، للأناضول، أن مجلس المستوطنات يخطط لإقامة مدرسة ومشاريع ووحدات سكنية للمستوطنين في تلك الأراضي.

وتبلغ مساحة منطقة الأغوار الفلسطينية نحو 1.6 مليون دونم، يسكن فيها حوالي 65 ألف فلسطيني في 34 تجمعا، فيما يقطن فيها قرابة 13 ألف مستوطن في 38 مستوطنة.

المصدر / الأناضول