العسومي يحذر من خطورة الأزمات الإنسانية والغذائية إثر الحرب الروسية الأوكرانية

جدد عادل العسومي رئيس مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان رئيس البرلمان العربي، تنبيهه إلى ضرورة سرعة اتخاذ الخطوات العربية لمواجهة التحديات العالمية بعد جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، زالتي زادت من التحديات في مجال الغذاء وتوفيره وإمدادات الطاقة وزاد الأمر بتأثير التغيرات المناخية وما تخلفه من جفاف بدأ العالم يعاني منه بالإضافة إلى التخوف من الأمن المائي على المستوى العربي والعالمي.

جاء ذلك خلال الاجتماع السابع لمجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان برئاسة العسومي ومشاركة غالبية أعضاء مجلس الأمناء.

أكد العسومي حرص المرصد على إعطاء قضية الأمن الغذائي أهمية كبرى، خاصة في ظل ما يشهده العالم من أزمات غذائية طاحنة في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية ومن قبلها أزمة جائحة كورونا والتي ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي وأدت إلى رفع نسب التضخم مع زيادة كبيرة في الأسعار وخاصة أسعار الطاقة والمنتجات الغذائية.

وفيما يخص التغيرات المناخية وتداعياتها السلبية على قضايا الأمن الغذائي نبه العسومي إلى ضرورة تكاتف الجهود العربية من أجل مواجهة قضايا تغير المناخ.

كما نوه خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للاجتماع على أن المرصد يتابع وبشكل حثيث تطورات أزمة الجفاف التي تتعرض لها الصومال لكي تتمكن من مواجهة الأزمة الإنسانية التي تعصف بها، داعيا دول العالم للتكاتف معها وتقديم كافة أشكال الدعم اللازم لها.

وأشار العسومي إلى أن المرصد العربي لحقوق الإنسان يتابع أيضا ملف حقوق الإنسان في كافة الدول، مجددا رفضه لأي تدخلات خارجية تحت ذريعة حقوق الإنسان.

وتابع القول "سوف نقوم بإعداد تقارير دورية عن حالة حقوق الإنسان العربية لمجابهة هذه المحاولات، والارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان العربية".

وأضاف أن المرصد يسعى في هذا الإطار أيضا لإطلاق المؤشر العربي لحقوق الإنسان لإبراز الجهود العربية المتميزة في قضايا حقوق الإنسان.

المصدر / وكالات