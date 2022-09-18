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قضاة الجزائر يقاطعون اجتماعاً للاتحاد الدولي للقضاة رفضاً لعقده بـ"تل أبيب"

18 سبتمبر 2022 . الساعة 00:13 بتوقيت القدس
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أعلنت نقابة القضاة الجزائرية مقاطعتها اجتماعا للاتحاد الدولي للقضاة بتل أبيب، انسجاماً مع موقف بلادها الرافض للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.

وأكدت النقابة في تدوينة لها عبر صفحتها على "فيسبوك"، بأنه "على إثر الدعوة الموجهة إلى النقابة الوطنية للقضاة من قبل الاتحاد الدولي للقضاة، لتعيين ممثليها للمشاركة في الاجتماع السنوي المزمع تنظيمه بتل أبيب في الأراضي المحتلة - في الفترة من 18 - 22 أيلول/ سبتمبر (الجاري)، تم بصفة رسمية إبلاغ رئيس الاتحاد والمجموعة الأفريقية لنقابات القضاة بمقاطعتنا لهذا الحدث".

وقالت النقابة إن موقفها يأتي "انسجاما مع الموقف الرسمي والشعبي للجزائر من القضية الفلسطينية، وتضامنا منا مع الشعب الفلسطيني المضطهد".

وتعتبر نقابة القضاة منظمة مستقلة، وهي الممثل الوحيد للقضاة في الجزائر.

وترفض الجزائر التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي قبل إنهاء الاحتلال وقيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس.

المصدر / وكالات
#الجزائر #التطبيع #الاحتلال الإسرائيلي

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