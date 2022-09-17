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عملية إطلاق نار و7 نقاط للمواجهة في الضفة الغربية خلال الـ24 ساعة الأخيرة

17 سبتمبر 2022 . الساعة 20:26 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

سجلت المقاومة في الضفة الغربية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، عملية إطلاق نار استهدفت قوات الاحتلال والمستوطنين، إلى جانب اندلاع المواجهات في 7 نقاط، وإحراق موقع عسكري، وإلقاء زجاجة حارقة.

وفي رام الله، اندلعت مواجهات في كل من دير قديس، ودير بزيغ، وسلواد، وفي سبسطية في نابلس، كما أطلق مقاومون النار في جبل جرزيم في نابلس.

كما اندلعت مواجهات في مخيم عايدة في بيت لحم، ومسافر يطا في الخليل، بينما شهدت بيت أمر إلقاء زجاجات حارقة وإحراق موقع عسكري.

وفيما يتعلق بالعمليات النوعية، فشهدت الضفة اندلاع مواجهات في بيت أمر وإلقاء الزجاجات الحارقة، وإحراق موقع عسكري الخليل، وكذلك اندلعت مواجهات في يطا.

المصدر / فلسطين أون لاين/حرية نيوز
#الاحتلال الإسرائيلي #الضفة الغربية #المقاومة الفلسطينية

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