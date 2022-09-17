الشجاعية يواصل انتصاراته وشباب يحقق أول فوز له وأهلي النصيرات يكتسح الجلاء

غزة/ وائل الحلبي

خدمات النصيرات × شباب رفح

حقق شباب رفح فوزا ثمينا على مضيفه خدمات النصيرات بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب النصيرات البلدي ، ليرفع شباب رفح رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني ويتجمد رصيد خدمات النصيرات عند نقطة في المركز العاشر.

سجل لشباب رفح عماد فحجان (50) وجمعة الهمص في الدقيقة (66).

اتحاد الشجاعية × اتحاد بيت حانون

الشجاعية حافظ على انتصاراته بفوزه الثمين على ضيفه اتحاد بيت حانون بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليرفع الشجاعية رصيده إلى 6 نقاط في المركز الأول بينما تجمد رصيد الحوانين عن 3 نقاط في المركز الرابع.

وشهد اللقاء طرد مهاجم اتحاد الشجاعية يسار الصباحين بالبطاقة الحمراء المباشرة في الدقيقة (64).

سجل للشجاعية علاء عطية من ركلة جزاء في الدقيقة (15) أحمد حرارة هدفين في الدقيقتين(60) و (85)، بينما سجل لبيت مهند ابوزيد في الدقيقة (90+2).

دوري الدرجة الأولى

الجلاء × أهلي النصيرات

وتمكن أهلي النصيرات من الفوز على مضيفه الجلاء بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما ملعب فلسطين، ليرفع أهلي النصيرات رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني، بينما تبقى رصيد الجلاء بدون نقاط في المركز الثاني عشر والأخير.

سجل أهداف أهلي النصيرات محمد الصليبي في الدقيقتين (24) و (58) محمد ابوتوهة في الدقيقة(29) من ركلة جزاء.

بيت حانون الأهلي × خدمات الشاطىء

وحسم التعادل السلبي مباراة بيت حانون الأهلي وضيفه خدمات الشاطئ والتي أقيمت على ملعب بيت حانون، ليرفع بيت حانون الأهلي رصيده إلى نقطتين في المركز السادس ، ويرفع الشاطئ رصيده إلى رصيده نقطتين في المركز السابع.

دوري الدرجة الثانية

جماعي رفح (0) × (1) خدمات المغازي ( ملعب رفح )

الرضوان (3) × (0) الزيتون ( ملعب بيت لاهيا )

المصدر / فلسطين أون لاين