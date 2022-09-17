"ماتت بصمت".. هكذا رحلت طفلته أمام عينيه أثناء انشغاله في هاتفه

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو وثقته كاميرا مراقبة من أحد المحلات التجارية في الهند، للحظة وفاة طفلة صعقًا بالكهرباء في صمت بشكل سريع للغاية.

وأظهر الفيديو الطفلة وهي ممسكة بثلاجة “الآيس كريم” وتلهو وبجوارها والدها يتحدث في الجوال ويتكلم مع البائع، لكن فجأة تدلى رأس الطفلة إلى الخلف لمدة ثوانٍ ثم سقطت على الأرض جثة هامدة.

ويبدو أن الكهرباء أمسكت الطفلة ولم تتركها إلا جثة هامدة، فيما حاول والدها إفاقتها لكنها كانت قد غادرت الحياة.

وحذر مغردون الآباء من اصطحاب أطفالهم إلى المتاجر وتركهم يمسكون بالثلاجات التي يمكن أن تصعقهم في لحظات.

"ماتت بصمت".. هكذا رحلت طفلته أمام عينيه وهو منشغلاً في هاتفه المحمول pic.twitter.com/scwv24og6Q — فلسطين أون لاين (@pl24online) September 17, 2022

المصدر / فلسطين أون لاين/وكالات