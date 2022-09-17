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بالفيديو "ماتت بصمت".. هكذا رحلت طفلته أمام عينيه أثناء انشغاله في هاتفه

17 سبتمبر 2022 . الساعة 16:53 بتوقيت القدس
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو وثقته كاميرا مراقبة من أحد المحلات التجارية في الهند، للحظة وفاة طفلة صعقًا بالكهرباء في صمت بشكل سريع للغاية.

وأظهر الفيديو الطفلة وهي ممسكة بثلاجة “الآيس كريم” وتلهو وبجوارها والدها يتحدث في الجوال ويتكلم مع البائع، لكن فجأة تدلى رأس الطفلة إلى الخلف لمدة ثوانٍ ثم سقطت على الأرض جثة هامدة.

ويبدو أن الكهرباء أمسكت الطفلة ولم تتركها إلا جثة هامدة، فيما حاول والدها إفاقتها لكنها كانت قد غادرت الحياة.

وحذر مغردون الآباء من اصطحاب أطفالهم إلى المتاجر وتركهم يمسكون بالثلاجات التي يمكن أن تصعقهم في لحظات.

 

 

المصدر / فلسطين أون لاين/وكالات
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