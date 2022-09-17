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الأشغال بغزة: بدء تنفيذ مشروع شارع الرشيد في منطقة الشاطئ

17 سبتمبر 2022 . الساعة 14:12 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

أعلن وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان في قطاع غزة ناجي سرحان، اليوم السبت، البدء بتنفيذ مشروع شارع الرشيد في "منطقة الشاطئ".

وقال سرحان في حديثٍ لإذاعة محلية:" إنّه منذ بداية العمل في مشروع شارع الرشيد، كان مخططًا العمل على توسعة الشارع في منطقة الشاطئ".

وأضاف: "تم إجراء دراسة ورفعها للجنة المتابعة، وتشكيل لجان قامت بدراسة الوضع الموجود، وحصرها واعتماد المشروع، وحاليًا سوف نبدأ بتنفيذ مشروع الرشيد".

وفيما يخصّ المنشآت غرب الشارع، أوضح سرحان، أنّه سيتم هدمها كلها، وأما المواطنين، فسيتم تقديم عدة خيارات لهم إما تعويضهم بأرض أو بأموال تكفي للبناء ويتم التقييم وفقًا لكل حالة.

وأشار وكيل وزارة الأشغال، إلى تواصلهم مع المواطنين بخصوص المشروع، مبيّنًا أنّ كل مواطن يريد حقه كاملًا، وهذا ما تسعى الوزارة إليه وهو إعطاء كامل الحقوق للناس.

المصدر / فلسطين أون لاين
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