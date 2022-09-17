"موندو ديبورتيفو" تعلن التشكيلة المتوقعة لنادي برشلونة اليوم

محمد إسماعيل

يستقبل نادي برشلونة نادي إلتشي، مساء اليوم السبت، على ملعب "سبوتيفاي كامب نو"، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإسباني (الليجا).



وشهدت قائمة فريق برشلونة حضور جميع عناصر الفريق، استعدادًا لملاقاة إلتشي اليوم، وستنطلق المباراة المرتقبة بين برشلونة وإلتشي، في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والقدس الشريف والساعة الرابعة والربع بتوقيت القاهرة.

ويطمح برشلونة لتحقيق الفوز على إلتشي، وفي حال فوزه يعتلي صدارة الليجا مؤقتًا، والتي يسيطر عليها ريال مدريد بـ15 نقطة، بينما يحتل برشلونة المركز الثاني بـ13 نقطة.

ويأتي ترتيب إلتشي في المركز الأخير بجدول الليجا، بعدما حقّق تعادلًا وحيدًا مع ألميريا وخسارة لمبارياته الخمس السابقة.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية القريبة من البارسا، فإنّ التشكيلة المتوقعة لبرشلونة في مباراة اليوم، كالآتي:

حراسة المرمى: أندريه تير شتيجن.

الدفاع: هيكتور بيليرين - جول كوندي - إريك جارسيا - ماركوس ألونسو.

الوسط: فرانك كيسي - فرينكي دي يونج - بيدري.

الهجوم: فيران توريس - روبرت ليفاندوفسكي - أنسو فاتي.

المصدر / فلسطين أون لاين