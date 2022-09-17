الاحتلال يُصادق على مخطط استيطاني شمال القدس

صادقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، على مخطط استيطاني جديد يحمل اسم (الحديقة الوطنية - الغزلان)، في مستوطنة (بيسغات زئيف)، شمالي مدينة القدس.



وكشفت مؤسسات استيطانية، عن حصولها على "قرار مُوقّع من ما يسمى (رئيس اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء) في القدس، بالمصادقة على مخطط لإنشاء حديقة طبيعية حضرية تغطي مساحة تقارب 700 دونم (الدونم ألف متر مربع) في منطقة المنتزه (ناحال زمري)".



ويُعدُّ قرار المصادقة تثبيتًا لقرارات المصادرة لنحو 1170 دونمًا من أراضي شعفاط وبيت حنينا وعناتا، إذ يقضي هذا القرار على المساحة الوحيدة المتوفرة لتوسُّع المقدسيين.



وتُعدُّ مستوطنة "بيسغات زئيف"، أكبر مستوطنات الاحتلال في القدس، ويتجاوز عدد المستوطنين فيها 55 ألفًا، وهي من المستوطنات الدائرية الخمس التي تحاصر المدينة من الشمال، وتفصل الأحياء الفلسطينية عن بعضها البعض.



وتتوسّع المستوطنة على حساب أراضي 5 قرى فلسطينية هي شعفاط، بيت حنينا، حزما، عناتا، ومخيم شعفاط للاجئين.



وتشير بيانات رسمية، إلى وجود نحو 700 ألف مستوطن و145 مستوطنة كبيرة و140 بؤرة استيطانية عشوائية، بالضفة الغربية، بما فيها القدس.



ويعُد القانون الدولي الضفة الغربية وشرقي القدس أراضٍ محتلة، ويعُد جميع أنشطة بناء المستوطنات هناك غير قانونية.

المصدر / فلسطين أون لاين