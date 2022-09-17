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"حماس" تدين عدوان الاحتلال "الإسرائيلي" على سوريا

17 سبتمبر 2022 . الساعة 11:25 بتوقيت القدس
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حازم قاسم المتحدث باسم حركة "حماس" (أرشيف)

أدانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم السبت، القصف الإسرائيلي على سوريا الشقيقة الذي استهدف مطار دمشق الدولي وأدّى لاستشهاد خمسة جنود من الجيش السوري.

وقال حازم قاسم الناطق باسم الحركة، في بيان صحفي: إنّ "قصف الاحتلال على سوريا، هو امتداد للعدوان الصهيوني على كل المنطقة، ونؤكد وقوفنا إلى جانب سوريا في مواجهة هذا العدوان المتكرر".

واستشهد خمسة عسكريين، بعد منتصف الليلة الماضية، جراء قصف للاحتلال الإسرائيلي على مطار دمشق الدولي، وبعض النقاط بالريف الجنوبي.

وكانت "حماس" أعلنت قبل يومين على مُضيّها في بناء وتطوير علاقات راسخة مع الجمهورية العربية السورية، في إطار قرارها باستئناف علاقتها مع سوريا الشقيقة؛ "خدمةً لأمتنا وقضاياها العادلة، وفي القلب منها قضية فلسطين، لا سيما في ظلّ التطورات الإقليمية والدولية المتسارعة التي تحيط بقضيتنا وأمتنا".

وأكدت في بيان رسمي صدر في حينه - 15 سبتمبر- عن تقديرها للجمهورية العربية السورية قيادةً وشعبًا؛ ولدورها في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، معربة عن تطلعاتها إلى أن تستعيد سوريا دورها ومكانتها في الأمتين العربية والإسلامية، ودعمها كل الجهود الرامية من أجل استقرار وسلامة سوريا، وازدهارها وتقدمها.

المصدر / فلسطين أون لاين
#حماس #حازم قاسم

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