الأمم المتحدة تحذر من "خروج الوضع عن السيطرة في الأراضي الفلسطينية"

حذر المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، من "مغبة خروج الوضع عن السيطرة" في الأراضي الفلسطينية المحتلة.



وأعرب دوجاريك، في مؤتمر صحفي، عقده بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك، مساء أمس الجمعة، عن "قلق الأمم المتحدة البالغ بشأن تدهور الأوضاع الأمنية والخسائر اليومية غير المقبولة في الأرواح بالضفة الغربية".



وقال: "لا يمكن أن يكون هناك رابحون إذا استمر العنف الحالي في التصعيد، خاصة أن المدنيين هم الذين يدفعون ثمن الإخفاق السياسي"، وفق قوله.



وبوتيرة شبه يومية، يقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي مناطق الضفة الغربية والقدس لاعتقال فلسطينيين، وهو ما يسفر عن اندلاع مواجهات مع السكان تؤدي لإصابات وشهداء أحياناـ ناهيك عن زيادة عدد المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

المصدر / وكالات