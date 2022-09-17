صحيفة عبرية: حالة تأهب قصوى في جميع أنحاء "إسرائيل" عشية الأعياد

قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، صباح اليوم السبت 17 سبتمبر 2022، إنه في "أعقاب الأحداث الأمنية الأخيرة، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي برفع حالة التأهب في جميع أنحاء "إسرائيل" بمناسبة الأعياد العبرية".

وأضافت الصحيفة، أنه "سيتم رفع حالة التأهب تدريجياً حتى بداية الأعياد، وستستمر حتى نهاية الأعياد، لمنع حدوث نشاطات معادية، كما ستعمل قوات الاحتلال على منع الاحتكاكات خلال الأعياد بين السكان اليهود والعرب".

وأوضحت أنه "سيتم نشر الآلاف من جنود الاحتلال وحرس الحدود والمتطوعين في الأماكن الحساسة وسيتم عشية العيد تعزيز القوات وستجرى الدوريات بالقرب من المعابد اليهودية وأماكن الصلاة المركزية والحدائق وأماكن الترفيه".

وأشارت الصحيفة إلى أنه "في مجال الأنشطة الأمنية، سيتم التركيز على القدس وخط التماس والضفة الغربية لمنع دخول فلسطينيين لا يحملون تأشيرات دخول، والذين قد ينفذون عمليات داخل "إسرائيل"، ولمنع ظاهرة دخول من لا يحملون تأشيرات دخول، تم زيادة نشاط قوات حرس الحدود والشرطة".

وأكدت أنه "سيتم العمل بصرامة ضد الإسرائيليين الذين ينقلون ويشغلون فلسطينيين لا يحملون تأشيرات دخول، بما في ذلك مطالبة المحاكم بفرض عقوبات شديدة عليهم، وزيادة المعلومات الاستخباراتية من الشبكات الاجتماعية، وزيادة نشاطات البحث عن الأسلحة المشروعة، وإحباط تهريب الأسلحة عبر الحدود".

وقالت الصحيفة، إنه "في مدينة القدس ستعمل قوات الاحتلال بأعداد متزايدة للسماح بحرية العبادة، خلال صلاة الجمعة للمسلمين في الحرم القدسي وأثناء صلاة اليهود عند الحائط الغربي".

ولفتت إلى أن "الشرطة الإسرائيلية ستعمل على منع الاحتكاك بين سكان القدس الشرقية وسكان غرب المدينة، مع التركيز على يوم الغفران، وستعمل قوات الاحنتلال بنفس الشكل في المدن المختلطة، وذلك لمنع الاحتكاك بين السكان اليهود والعرب".

المصدر / فلسطين أون لاين