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حملة مداهمات واعتقالات في الضفة

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مواجهات مع الاحتلال في يطا واستهداف برج عسكري في بيت أمر

17 سبتمبر 2022 . الساعة 09:39 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

شهدت مدينة يطا جنوب الخليل، فجر اليوم السبت، مواجهات مع قوات الاحتلال التي اقتحمت المدينة، وداهمت عدداً من منازل المواطنين.

وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز والصوت تجاه الشبان الذين ردوا برشقها بالحجارة.

واعتقلت قوات الاحتلال المواطن أحمد حسن أبو صبحة، والأسيرين المحررين قتيبة وزياد النواجعة خلال اقتحام المدينة، كما استدعت عدداً من المواطنين لمراجعة مخابراتها، عرف منهم نبيل أبو قبيطة، محمد خالد شواهين، ثائر الهريني، عمر الهريني، علاء أبو قبيطة، جواد جميل حوشية، وخليل حوشية.

واقتحمت قوات الاحتلال منزل النائب في المجلس التشريعي باسم زعارير في بلدة السموع جنوب الخليل، بعد تكسير الباب، وتوجيه تهديدات له بالاعتقال والملاحقة.

وسبق أن احتجزت قوات الاحتلال النائب زعارير في أغسطس الماضي عدة ساعات، خلال حملة واسعة شنتها قوات الاحتلال طالت قيادات ونوابًا وأسرى محررين.

وتمكن الشباب الثائر في الخليل، من استهداف البرج العسكري الإسرائيلي المقام على مدخل بلدة بيت أمر بزجاجات حارقة.

أما في نابلس، اندلعت الليلة الماضية مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال عقب اقتحام المنطقة الأثرية ببلدة سبسطية، واعتقل الاحتلال الليلة الماضية الشاب رجائي الجعفري من مخيم الدهيشة في بيت لحم، خلال مروره على حاجز الكونتينر العسكري، وفي طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر هيثم مرعي شحادة من مخيم نور شمس، أثناء مروره عن حاجز عسكري.

ويواصل الاحتلال عمليات البحث والتمشيط واقتحام منازل المواطنين في مسافر يطا؛ بحثاُ عن منفذ عملية إطلاق النار على مستوطنة كرميل في الخليل.

وتصاعدت عمليات المقاومة في الضفة الغربية، وامتدت الى مدينة الخليل التي شهدت عدة عمليات إطلاق نار استهدفت المستوطنات.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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