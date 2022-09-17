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الاحتلال يستهدف المزارعين ومركبة صرف صحي شرق القطاع

17 سبتمبر 2022 . الساعة 09:16 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، المتمركزة على الشريط الحدودي، صباح اليوم السبت، نيران أسلحتها الرشاشة، صوب الأراضي الزراعية وسط وشمال شرق قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية:" إن جنود الاحتلال المتمركزين في الأبراج العسكرية أطلقوا النار تجاه الأراضي الزراعية في منطقة المغازي وسط القطاع وحي الزيتون شرق مدينة غزة، ما أجبر المزارعين على مغادرة أراضيهم".

وفي السياق، أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه مركبة للصرف الصحي، شرق بلدة خزاعة شرق محافظة خان يونس، جنوب قطاع غزة، ما أدى إلى عرقلة عملها.

يشار إلى أن قوات الاحتلال تتعمد بشكل يومي استهداف المواطنين والمزارعين في المناطق الحدودية شمال وشرق القطاع وتمنعهم من الوصول إليها.

المصدر / فلسطين أون لاين
#قطاع غزة #استهداف مزارعين #الاحتلال الإسرائيلي

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