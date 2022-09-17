إرشادات خاصة بعملية قطف الزيتون

أخي المزارع:

من أجل الحصول على زيت زيتون ذي إنتاجية أفضل ونوعية أجود يجب عليك اتباع الإرشادات الآتية:

موعد القطف مهم جدًّا للحصول على زيت ناضج ذي مواصفات ممتازة ويجب أن ننبه إلى:

التبكير في موعد القطف لا يؤدي فقط إلى نقص في كمية الزيت المستخرج بل يجعل طعم الزيت غير طبيعي ويزيد من نسبة المرار إضافة إلى لونه الأخضر الغامق.

التأخير في قطف الثمار يؤدي إلى نقصان كمية الزيت، لأن الزيت يصبح مستحلبًا معقدًا ممزوجًا بماء الثمار ويصعب فصله مع إمكانية حدوث زيادة في نسبة الحموضة علاوة على تساقط الثمار بسبب الظروف الجوية.

يتم قطف ثمار الزيتون بغرض التخليل عندما يكتمل حجمها ويتحول لونها من الأخضر الغامق إلى الأخضر الفاتح أو قبل تلون الثمار مباشرة.

يتم القطف بغرض التتبيل الأسود عندما يكتمل تلون الثمار باللون الأسود ويصل عمق اللون الأسود داخل الثمرة إلى أكثر من ثلث سمك اللحم " اللب".

يتم قطف الثمار لاستخراج الزيت عندما يكتمل حجم الثمار ويتحول لونها إلى الاصفرار أو البنفسجي المشوب بالحمرة مع سهولة فصل الجزء اللحمي عن النواة أو بتجميع نقط الزيت على راحة اليد عن عصر عينة من الثمار المراد قطفها.

تقطف الثمار على بسط من البلاستيك أو الشادر أو شبك بلاستيكي لسهولة تداوله أسفل الشجرة لحماية الثمار من الرضوض والخدوش والمحافظة عليها من التلوث بالتربة.

يفضل استخدام السلالم الخشبية" السيبة" في القطف مع ملاحظة عدم ارتكازها على الأغصان وتقطف الثمار في هذه الحالة من الأعلى إلى الأسفل.

يعد القطف اليدوي "الحلب" من أفضل طرق الجمع حيث لا يحدث أي ضرر للأشجار أو الثمار.

لا ينصح باستخدام العصا في عملية قطف الثمار، لأنها تسبب رضوض وخدوش للثمار وكذلك تعمل على تكسير الأفرع الحديثة التي ستحمل عليها محصول العام القادم.

فرز الثمار وفصلها عن الأوراق والأغصان لأنها تسبب مرارة في الزيت.

استبعاد الثمار المصابة بالآفات والخدوش لأنها تزيد من حموضة الزيت.

توضع الثمار في صناديق بلاستيكية شبكية حتى لا ترتفع درجة حرارة الثمار وتزيد من عملية تخمرها.

العمل على وصول الثمار إلى المعصرة في نفس يوم القطف والتنسيق مع صاحب المعصرة، بحيث يتم العصر مباشرة.

عدم استخدام الأكياس البلاستيكية في نقل ثمار الزيتون، لأنها ترفع من درجة حرارة الثمار.

إذا تم استخدام أكياس بلاستيكية يفضل أن تكون جديدة وخالية من روث الحيوانات وبقايا الأعلاف.

عدم فرد" نشر" ثمار الزيتون داخل المزرعة لعدة أيام.

عدم ترك ثمار الزيتون داخل الأكياس البلاستيكية معرضة للشمس داخل المزرعة.

عدم ترك ثمار الزيتون معرضة للشمس داخل المعصرة.