"هرتسوغ" يعتزم القيام بأول زيارة إلى البحرين

من المقرر أن يقوم رئيس الاحتلال الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ بزيارة تاريخية إلى البحرين، وقال "سأزور البحرين في الأشهر المقبلة ضيفا على الملك حمد بن عيسى آل خليفة، لمواصلة الاستكشاف المشترك لطرق جديدة لتعزيز التعاون بين دولنا من أجل السلام والازدهار والنجاح".

وستكون الزيارة التي تأتي بعد عامين من تطبيع العلاقات بين البلدين، الأولى من نوعها لمسؤول إسرائيلي، حيث أعلن هرتسوغ عنها في حفل استقبال نظم، تكريما لوزير الخارجية الإماراتية الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، في مدينة هرتسليا.

وأدت اتفاقات التطبيع التي توسطت فيها الولايات المتحدة إلى تطبيع العلاقات مع العديد من الدول العربية، مع الإمارات والبحرين أول من وقّع الاتفاقات مع الاحتلال في سبتمبر /أيلول من عام 2020 في البيت الأبيض.

وبعد مرور عامين على توقيع اتفاقيات إبراهيم، تم ابرام العديد من الاتفاقيات الثنائية في مختلف المجالات، بما في ذلك التجارة والسياحة والتكنولوجيا والابتكار.

وكان يتسحاق هرتسوغ قد قال خلال استقباله لوزير الخارجية الاماراتي في مقر الرئاسة في القدس المحتلة، الخميس، إن "العالم ينظر إلى اتفاقيات إبراهيم برهبة واحترام ويفكر في أن هناك شرق أوسط جديد يتم إنشاؤه والمضي قدما" في ما قال عبد الله بن زايد "إنها علاقة تاريخية، لكنني أعتقد من نواح كثيرة أن هذه علاقة اعتقد القليلون أنها ستكون مثمرة للغاية خلال عامين".

المصدر / وكالات