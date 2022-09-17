انتقاد للحكام واستياء من الأداء

غزة/ فلسطين أون لاين :

أبدى نادي القادسية استيائه الشديد من أداء طاقم حكام مباراته أمام نادي الإستقلال أمس، في الجولة الثانية من دوري الدرجة الثانية لفرع الوسطى والجنوب.

وأكد عضو مجلس الإدارة أيمن الرنتيسي، أن حكم المباراة إبراهيم الدعالسة كان سبباً في خسارة فريقه لنقطتين، عندما احتسب ركلة جزاء من وحي الخيال حسب تعبيره للفريق المنافس، والهدف الثاني جاء بعد لمس الكرة ليد لاعب الاستقلال، بالإضافة لإشهار عدد من البطاقات الصفراء نتيجة حالة الإحتقان التي كان سبباً فيها، علماً أن المباراة انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، بعد كان القادسية متقدماً بهدفين نظيفين.

وطالب الرنتيسي لجنة الحكام باتحاد الكرة، باسناد مباريات الديربي لحكام من أصحاب الخبرة نظراً لحساسيتها، مُشيراً إلى أن فريقه تعرض لظلم تحكيمي للمباراة الثانية توالياً، مُتمنياً في ذات الوقت التوفيق للحكام في المباريات القادمة.

من جهتها، أعربت جماهير نادي اتحاد خانيونس عن غضبها، اتجاه قرار الحكم المساعد، الذي شارك في إدارة مباراة فريقها أمام الهلال، بعدما ألغى هدفاً صحيحاً لفريقها بداعي التسلل، وأثبت التصوير التلفزيوني صحة الهدف.