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رئيس تشيلي يرفض قبول أوراق اعتماد سفير الاحتلال الإسرائيلي الجديد

17 سبتمبر 2022 . الساعة 01:38 بتوقيت القدس
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الرئيس التشيلي غابرييل بوريك

رفض رئيس تشيلي، غابرييل بوريك، قبول أوراق اعتماد السفير الاحتلال الإسرائيلي الجديد، جيل أرتزيالي، بسبب "قتل الاحتلال للأطفال في غزة".

ورفض بوريك لقاء السفير الاحتلال بعد استشهاد الفتى عدي طراد هشام صلاح (17 عاما) برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها قرية كفر دان غرب جنين، الخميس.

وأفادت وسائل إعلام عبرية أنه "كان من المقرر أن يقدم السفير أرتزيالي أوراق اعتماده إلى الرئيس بوريك كإجراء شكلي، لكن الحكومة التشيلية أبلغته بإلغاء اللقاء بسبب قتل الاحتلال للأطفال في غزة".

وذكرت أن أرتزيالي كان قد وصل بالفعل إلى مقر إقامة الرئيس التشيلي لحضور مراسم تقديم أوراق الاعتماد، قبل أن يتبلغ بإلغاء اللقاء ويعود أدراجه.

وادعت أن "التشيليون قالوا إن الرفض لم يكن عقابا للاحتلال، وإنه تقرر تأجيل الحفل للشهر المقبل. لكنه لا يزال يعتبر إهانة غير مسبوقة".

المصدر / وكالات
#الاحتلال #تشيلي #سفير #جريمة #غابرييل بوريك

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