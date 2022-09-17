الأرض لا تبتسم لأصحابها في دوري غزة

غزة / مؤمن الكحلوت:

انطلقت أمس الجمعة الجولة الثانية من بطولة الدوري بدرجاته المختلفة الممتازة والأولي والثانية في قطاع غزة، وأقيمت 8 مباريات على عدة ملاعب مختلفة.

وغابت الانتصارات عن جميع الفرق التي لعبت مبارياتها على أرضها وبين جماهيرها خلال اليوم الأول من الجولة، ولم تبتسم الأرض لأصحابها، حيث شهد اليوم الأول من الجولة خسارة أصحاب الأرض في 5 مباريات، بينما انتهت 3 مباريات بالتعادل.

وانتهت مباراة اتحاد خانيونس والهلال التي جرت على ملعب خانيونس البلدي بالتعادل السلبي، وتعادل شباب جباليا مع الزوايدة ايجابياً بهدف لمثله في ملعب بيت حانون البلدي.

وخسر صاحبي الأرض في الدرجة الأولى الأهلي الفلسطيني وبيت لاهيا عل ملعبيهما أمام خدمات البريج وخدمات خانيونس، وفي الدرجة الثانية لفرع غزة والشمال خسر الوفاق أمام خدمات جباليا.

وفي الدرجة الثانية لفرع الوسطى والجنوب، خسر الرباط عل ملعبه النصيرات أمام معن، وتعادل القادسية مع جاره الإستقلال في مباراة بيتية للأول، وكذلك اتحاد دير البلح الذي خسر أمام جاره الصلاح عل ملعب الشهيد محمد الدرة.