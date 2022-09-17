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بوتين: آمل أن ينتهي النزاع مع كييف في أقرب وقت

17 سبتمبر 2022 . الساعة 00:18 بتوقيت القدس
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بوتين

مع دخول العملية العسكرية الروسية على الأراضي الأوكرانية شهرها السابع، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الجمعة، أنه يأمل بأن ينتهي النزاع في أوكرانيا في أقرب وقت.

وأبدى سيد الكرملين تفهمه لمخاوف الهند المرتبطة بالقتال بين البلدين الجارتين.

وأضاف لمودي على هامش قمة إقليمية في أوزبكستان، أنه يعرف موقفهم من النزاع في أوكرانيا ومخاوفهم.

كما تعهّد لبذل كل الجهود لإنهاء ذلك في أقرب وقت، وفق قوله.

كذلك اتهم القيادة في أوكرانيا برفض عملية التفاوض، وتفضيل المعارك.

أتت هذه التطورات بينما دخلت العملية العسكرية الروسية على الأراضي الأوكرانية شهرها السابع.

بدوره، حذر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، من أن "الحرب ستطول".

وقال في مقابلة إذاعية مع راديو بي بي سي، اليوم الجمعة، إنه على الرغم من التقدم الأوكراني الذي حصل مؤخراً شرق البلاد، فإن هذا لا يعني أن "الحرب أوشكت على الانتهاء".

يذكر أن آلاف الجنود الروس كانوا انسحبوا من عدة مدن شرقية مطلع هذا الأسبوع، إثر الهجوم المضاد الذي شنته القوات الأوكرانية لاسترجاع عدد من المناطق في إقليم خاركيف.

وقد تمكنت القوات الأوكرانية من السيطرة على عدد من المدن الاستراتيجية على غرار كوبيانسك وإيزيوم، التي تشكل مراكز إمداد للقوات الروسية بالسلاح والعتاد والمؤن. ما من شأنه أن يخفف إلى حد كبير السيطرة الروسية على الشرق الأوكراني، بعد تقدم مهم حققته موسكو خلال الربيع الماضي، قبل أن يتضاءل تقدمها خلال الصيف الحالي، وسط دعم دولي كبير لكييف بالعتاد والأسلحة المتطورة.

المصدر / وكالات
#روسيا #بوتين #كييف #اوكرانيا

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