فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

بوتين: آمل أن ينتهي النزاع مع كييف في أقرب وقت

بكيرات: الاحتلال يشن حرباً ممنهجة على مدينة القدس

رسميا.. "الفيفا" يحسم قرار استبعاد الإكوادور من مونديال قطر

البنك الدولي يحذر من ركود محتمل العام المقبل

مصرع 3 أطفال فلسطينيين إثر حريق اشتعل بمنزلهم في لويزيانا الأمريكية

قتل شاب في جريمة إطلاق نار بالداخل المحتل

دواء محتمل يترك علامة على البروتين السرطاني

نصائح عملية لتناول المسكنات تناولًا صحيحًا

علماء العراق: انفتاح حماس على سوريا قوة للأمة كلها

دوري المحترفين.. الظاهرية يحسم القمة أمام المكبر والبيرة يجتاز عقبة الإسلامي

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

بكيرات: الاحتلال يشن حرباً ممنهجة على مدينة القدس

17 سبتمبر 2022 . الساعة 00:17 بتوقيت القدس
...
الشيخ ناجح بكيرات

قال رئيس أكاديمية الأقصى للوقف والتراث الشيخ ناجح بكيرات إن الاحتلال يشن حرباً ممنهجة على كل القطاعات في مدينة القدس المحتلة.

وأكد بكيرات على أن الرباط في المسجد الأقصى هو حجر الأساس في منع الاحتلال من تحقيق فيه ما جرى في المسجد الإبراهيمي.

وحذر من مساعي الاحتلال لتطبيق الواقع الحالي في المسجد الإبراهيمي ليكون في المسجد الأقصى المبارك.

ودعا بكيرات إلى التواجد والرباط في المسجد الأقصى، وأضاف: "نعوّل على المجتمع المقدسي في مواجهة تغول الاحتلال".

وأشار إلى أن الاحتلال يحاول زيادة عدد المقتحمين للمسجد الأقصى دون مواجهة، ويهدف إلى تقديم رواية توراتية مخالفة لطبيعة القدس والمسجد الأقصى.

واعتبر أن سياسة الإبعاد خطيرة للغاية تهدف إلى خلق واقع جديد في المدينة المقدسة.

وأردف: "الاحتلال يريد أن يُحدث الخلل في إدارة المسجد الأقصى من خلال إبعادي عن المسجد".

وأبعدت سلطات الاحتلال، الأحد الماضي، الشيخ ناجح بكيرات عن المسجد الأقصى المبارك لمدة ستة أشهر.

المصدر / فلسطين أون لاين
#القدس #احتلال #استيطان #الاقصى #بكيرات

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة