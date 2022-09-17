بكيرات: الاحتلال يشن حرباً ممنهجة على مدينة القدس

قال رئيس أكاديمية الأقصى للوقف والتراث الشيخ ناجح بكيرات إن الاحتلال يشن حرباً ممنهجة على كل القطاعات في مدينة القدس المحتلة.

وأكد بكيرات على أن الرباط في المسجد الأقصى هو حجر الأساس في منع الاحتلال من تحقيق فيه ما جرى في المسجد الإبراهيمي.

وحذر من مساعي الاحتلال لتطبيق الواقع الحالي في المسجد الإبراهيمي ليكون في المسجد الأقصى المبارك.

ودعا بكيرات إلى التواجد والرباط في المسجد الأقصى، وأضاف: "نعوّل على المجتمع المقدسي في مواجهة تغول الاحتلال".

وأشار إلى أن الاحتلال يحاول زيادة عدد المقتحمين للمسجد الأقصى دون مواجهة، ويهدف إلى تقديم رواية توراتية مخالفة لطبيعة القدس والمسجد الأقصى.

واعتبر أن سياسة الإبعاد خطيرة للغاية تهدف إلى خلق واقع جديد في المدينة المقدسة.

وأردف: "الاحتلال يريد أن يُحدث الخلل في إدارة المسجد الأقصى من خلال إبعادي عن المسجد".

وأبعدت سلطات الاحتلال، الأحد الماضي، الشيخ ناجح بكيرات عن المسجد الأقصى المبارك لمدة ستة أشهر.

المصدر / فلسطين أون لاين