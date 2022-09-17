رسميا.. "الفيفا" يحسم قرار استبعاد الإكوادور من مونديال قطر

أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، رفضه الطعن المقدم من تشيلي في قضية إشراك الإكوادور للاعب بايرون كاستيو خلال تصفيات كأس العالم.

وذكر "الفيفا في بيان صحفي أن الإكوادور ستشارك في نهائيات "المونديال" المقبلة في قطر خلال الفترة من 20-11 وحتى 18-12.

وقال: "تبين لنا من خلال الوثائق التي قُدّمت أن اللاعب يحمل جنسية الإكوادور بصفة دائمة لهذا مشاركته شرعية".

وكانت تشيلي قد طعنت في مشاركة كاستيلو، قائلة إنه "لا يحمل الجنسية الإكوادورية".

وفي وقت سابق أكد محامي منتخب تشيلي إدواردو كارليز في وثائق رسمية، أن الأكوادور زوّرت جنسية كاستيلو.

وذكر كارليز أن بصمات اللاعب غير موثقة في شهادة الجنسية، التي تزعم ولادته في الإكوادور، لكن وثائق أخرى أثبتت ولادته في مدينة "توماكو" الكولومبية لأب وأم كولومبيين، ما يعني أن عملية تجنيسه "وهمية".

يشار إلى أن الإكوادور قدّمت تصفيات قوية، وتأهلت دون معاناة بحلولها ثالثة، ووقعت في المجموعة الأولى في المونديال، إلى جانب قطر وهولندا والسنغال.

المصدر / وكالات