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علماء العراق: انفتاح حماس على سوريا قوة للأمة كلها

16 سبتمبر 2022 . الساعة 22:34 بتوقيت القدس
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أشاد رئيس جمعية علماء العراق د. خالد الملا، بقرار انفتاح حركة "حماس" على النظام السوري، واصفا الخطوة بـ"مصدر قوة للأمة كلها".

وقال الملا في تصريح لـ"الرسالة نت"، اليوم الجمعة: "موقف حماس سابقا كان مدعوما من الأمة التي أيدت خطواتها وجميعنا وقف مع الشعب السوري، لكن توظيف الأعداء لخلاف الأمة استوجب إعادة النظر في ضرورة العمل لتوحيدها".

واضاف: "حماس تشير بخطوتها إلى أساس قطع الفتنة بين أقطاب الأمة، وتعزيز وحدتها، عبر قطع الطريق على الأعداء في توظيف الخلافات الداخلية بين أبنائها".

وذكر أن "حماس تعود لساحتها الطبيعية، ونأمل من أقطاب الأمة أن تحذوا حذو حماس في التوحيد بين أبنائها وردم هوة التشرذم".

وجدد دعم علماء العراق لجهود حماس الذي وصفها بـ"المتميزة والاستثنائية في لم شتات الأمة".

المصدر / الرسالة نت
#حماس #سوريا #العراق

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