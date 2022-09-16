دوري المحترفين.. الظاهرية يحسم القمة أمام المكبر والبيرة يجتاز عقبة الإسلامي

غزة - وائل الحلبي

حسم الظاهرية قمة منافسات الجولة الثانية من دوري "ooredoo" للمحترفين بفوزه الثمين على ضيفه جبل المكبر، وتمكن البيرة من تحقق أول انتصاراته على حساب إسلامي قلقيلية، وفرض أهلي الخليل التعادل الإيجابي على مضيفه الأمعري.

الظاهرية انفرد بصدارة ترتيب دوري المحترفين بالفوز الثمين على ضيفه جبل المكبر بهدفين دون رد، في المباراة التي جرت بينهما أمس على ستاد دورا في افتتاح الجولة الثانية.

شباب الظاهرية رفع رصيده بهذا الفوز إلى 6 نقاط وتجمد رصيد جبل المكبر عند 3 نقاط.

الغزلان نجحوا في ترجمة محاولاتهم الهجومية لهدف التقدم عبر اللاعب محمد أبو خميس الذي أخطأ في ابعاد الكرة لتسكن مرمى فريقه (42)، وحسم عاطف أبو بلال الأمور للظاهرية بتسجيله لهدف الفريق الثاني (90+1).

وتمكن البيرة من تحقيق أول انتصاراته على حساب إسلامي قلقيلية بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جرت بين الفريقين على ستاد الشهيد فيصل الحسيني.

البيرة رفع رصيده بهذا الفوز إلى 4 نقاط في المركز الثاني مؤقتا، وبقي رصيد الإسلامي خاليا من النقاط بعد تلقيه الخسارة الثانية على التوالي.

يدين البيرة بهذا الفوز لنجمه رائد الدحلة الذي تمكن من تسجيل هدفين في الدقيقتين (14) و (17)، وسجل هدف الإسلامي الوحيد إسلام أبو نعمة (65).

أهلي الخليل فرض التعادل الإيجابي على الأمعري بهدف لكل فريق، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ستاد الشهيد فيصل الحسيني، ليحصل الأمعري على أول نقطة له في مشوار المسابقة، فيما رفع الأهلي رصيده إلى نقطتين.

الأمعري بادر للتسجيل عبر لاعبه داوود سرحان من ركلة جزاء (56)، وعدل محمد البدوي النتيجة لأهلي الخليل (84).













