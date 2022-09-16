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أدت لإصابة مستوطن بعمليتي إطلاق نار

22 عملًا مقاومًا في الضفة والقدس خلال الـ24 ساعة الأخيرة

16 سبتمبر 2022 . الساعة 21:05 بتوقيت القدس
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تصاعدت أعمال المقاومة بالضفة الغربية والقدس المحتلة ضد قوات الاحتلال ومستوطنيه خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وشهدت الضفة والقدس 22 عملًا مقاومًا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، أبرزها عمليتا إطلاق نار، أدت إلى إصابة مستوطن.

وأصيب مستوطن خلال عملية إطلاق نار بطولية استهدفت مستوطنة "كرمئيل" في الخليل.

واستهدف مقاومون بالرصاص قوات الاحتلال في منطقة وادي الحرامية في رام الله، وأحرقوا آلية عسكرية بعد استهدافها بالزجاجات الحارقة في قرية عابود بالمدينة.

وتصدى الشبان الثائر لاعتداءات المستوطنين، وألقوا الزجاجات الحارقة وعبوة ناسفة بمواجهات في رام الله وقلقيلية.

وتشهد عمليات المقاومة تصاعدًا في الضفة الغربية والقدس المحتلة، ما يربك حسابات الاحتلال ويفشل منظومته الأمنية.

واندلعت مواجهات في 15 نقطة مواجهة مع قوات الاحتلال ومستوطنيه، شهدتها مناطق القدس ورام الله ونابلس وقلقيلية والخليل، رشق خلال الشبان قوات الاحتلال بالحجارة.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" في تقريره الدوري لأعمال المقاومة (832) عملًا مقاومًا، خلال شهر أغسطس/آب الماضي، أُصيب خلالها (28) إسرائيليًّا بعضهم بجراحٍ خطرة.

وتصاعدت عمليات الاشتباك المسلح مع قوات الاحتلال بشكل ملحوظ مقارنة بشهر يوليو الماضي، حيث بلغت عمليات إطلاق النار على أهداف الاحتلال (73) عملية، (28، 24) عملية منها في نابلس وجنين على التوالي، حسب التقرير.

المصدر / فلسطين أون لاين
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