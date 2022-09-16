ثلاثة انتصارات في افتتاح الجولة الثانية بالدوري الممتاز والأولى والثانية

انطلقت اليوم الجمعة منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري بالدرجة الممتازة والدرجتين الأولى والثانية.

إليكم جميع نتائج مباريات اليوم:

دوري الدرجة الممتازة

اتحاد خانيونس (0) * (0) الهلال

حسم التعادل السلبي لقاء اتحاد خانيونس وضيفه الهلال والذي جمعهما على ملعب خانيونس، ليرفع الاتحاد رصيده إلى نقطتين فيما حصل الهلال على أول نقطة له.

شباب جباليا (1) * (1) شباب الزوايدة

انتزع شباب جباليا تعادلا ثمينا من أمام مضيفه الزوايدة بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما على ملعب بيت حانون، ليحصل شباب جباليا على أول نقطة له فيما رفع الزوايدة رصيده إلى نقطتين.

دوري الدرجة الاولى:

أهلي غزة (0) * (1) خدمات البريج

عاد خدمات البريج بفوز ثمين من أمام مضيفه أهلي غزة بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب اليرموك ليرفع البريج رصيده إلى 4 نقاط وتوقف رصيد الأهلي عند نقطة واحدة

بيت لاهيا (0) * (1) خدمات خان يونس

قفز خدمات خانيونس لصدارة ترتيب دوري الدرجة الأولى بفوزه الثمين على بيت لاهيا بهدف دون مقابل، ليرف الضيوف رصيدهم إلى 6 نقاط وتجمد رصيد اللهاونة عند نقطة وحيدة.

دوري الدرجة الثانية:

الرباط (1) * (2) شباب معن

اتحاد دير البلح (1) * (2) جمعية الصلاح

القادسية (2) * (2) الاستقلال

الوفاق (0) * (1) خدمات جباليا









المصدر / فلسطين أون لاين