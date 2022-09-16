كتلة بيرزيت: ماضون في خدمة الطلبة رغم ملاحقة الاحتلال واعتقالاته

أكدت الكتلة الإسلامية في جامعة بيرزيت على مضيها في مسيرتها في تقديم خدماتها لطلبة الجامعة، وستقف سدا منيعا رغم ملاحقات الاحتلال واعتقالاته.

وقال رئيس مجلس الطلبة في جامعة بيرزيت يحيى القاروط إن الكتلة الإسلامية في جامعة بيرزيت ستبقى السد المنيع وستقدم الخدمات لطلبة الجامعة، رغم ملاحقة الاحتلال لطلبة الكتلة.

وأضاف القاروط أن الاحتلال يهدف من اعتقال طلبة الكتلة الإسلامية في جامعة بيرزيت إلى إسكات صوت الحق والحقيقة.

وأوضح أن الاحتلال اعتقل صباح اليوم 23 طالباً من جامعة بيرزيت، بينهم منسق الكتلة الإسلامية في الجامعة.

وشنت قوات الاحتلال فجر اليوم حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية، طالت أكثر من 20 طالباً من جامعة بيرزيت في رام الله.

وحاصرت قوات إسرائيلية خاصة، فجر اليوم الجمعة، مجموعة من طلاب جامعة بيرزيت أثناء تخييمهم في منطقة الزرقا بين بلدتي بيت ريما وعابود شمال غرب رام الله.

واعتقلت قوات الاحتلال أكثر من 20 طالبا، وأفرجت عن 12 منهم لاحقا، وأبقت على الآخرين قيد التحقيق.

وتزامن اعتقال الطلبة مع مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال في بلدة عابود، تمكن خلالها الشبان من اشتعال النيران بآلية لجيش الاحتلال بعد استهدافها بالزجاجات الحارقة.

المصدر / فلسطين أون لاين