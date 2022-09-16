إصابات بمواجهات مع الاحتلال في الضفة والقدس

أصيب عدد من المواطنين، اليوم الجمعة، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال، في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس.

وفي نابلس، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدتي بيت دجن وبيتا، حيث أصيب أكثر من 16 مواطنا بجراح متفاوتة، خلال مسيرات خرجت في المدينة، لمناهضة الاستيطان.

كما اندلعت مواجهات في منطقة جبل صبيح في بيتا، أصيب خلالها 4 مواطنين بالاختناق بالغاز، كما تعرضت طواقم جمعية الهلال الأحمر للاعتداء من جيش الاحتلال من خلال إطلاق الرصاص المطاطي ما أدى إلى وقوع أضرار مادية في سياراتها.

وفي قلقيلية، أصيب 9 مواطنين بالرصاص المعدني جراء قمع قوات الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية شرق المدينة.

وأصيب 3 مواطنين بالرصاص المطاطي وآخر بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات بمنطقة عصيدة في بلدة بيت أمر شمال الخليل، فيما اعتقل الاحتلال الشقيقين مهند ومجدي مرشد عوض.

أما في القدس، فاندلعت مواجهات مع الاحتلال في منطقة الكرم ببلدة بدو شمال غرب القدس، أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز خلال المواجهات، فيما لم يبلغ عن وقوع إصابات.

المصدر / فلسطين أون لاين