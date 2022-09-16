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خسارة قاسية لمنتخب فلسطين أمام اليابان

16 سبتمبر 2022 . الساعة 15:28 بتوقيت القدس
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تلقى منتخب فلسطين للشباب خسارة ثقيلة من نظيره الياباني بنتيجة 8-0، في اطار الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة بتصفيات كأس آسيا تحت 20 عاما.

ولم يقدم لاعبو فلسطين المستوى المتوقع منهم ضد "الكمبيوتر الياباني", ما جعلهم يخسرون بالثمانية دون أن يتمكنوا من الوصول لمرمى الخصم.

وبهذه الخسارة بقي رصيد فدائي الشباب عند 4 نقاط من 3 مباريات في المركز الثالث، وابتعد منتخب اليابان بصدارة المجموعة برصيد 9 نقاط.

ومن المقرر أن يختتم منتخب فلسطين مشواره في التصفيات بمواجهة منتخب لاوس يوم الأحد القادم.

المصدر / فلسطين أون لاين
#رياضة #اليابان #منتخب فلسطين

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